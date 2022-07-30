В Энергодаре взорвали военную технику оккупантов

30.07.2022 14:00

В оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на 30 июня прогремели взрывы, было уничтожено три единицы военной техники россиян. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице", - говорится в сообщении.