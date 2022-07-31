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Синоптики дали прогноз погоды в Украине на август
31.07.2022 15:00
В августе 2022 года в Украину придет, преимущественно, солнечная погода, однако в некоторых регионах страны возможны осадки в виде дождей. Об этом свидетельствуют данные сайта meteoprog.ua.
Температура воздуха в большинстве регионов составит до +30°C. В Киеве сохранится солнечная погода, температура воздуха составит +26°C.
В Харькове также будет без осадков, столбик термометра покажет +23°C, в Одессе, Днепре, Донецке, Запорожье, Луганске, Чернигове, Полтаве, Черкассах и Сумах сохранится такая же погода.
В Кривом Роге, Николаеве и Херсоне будет ясная погода, температура воздуха в этих городах составит +28, +29 и +30 градусов, соотвественно. Между тем, во Львове будут небольшие дожди - там столбик термометра покажет +24°C.
Теги: август, метеоролог, прогноз погоды
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