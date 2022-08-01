Луганская областная клиническая больница заработала в Днепре

01.08.2022 13:00

Луганская областная клиническая больница возобновила оказание высокоспециализированной медицинской помощи в городе Днепр. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Учреждение оказывает медицинскую помощь переселенцам и всем, кто в ней нуждается, бесплатно в рамках программы медицинских гарантий.

Больница расположена на правом берегу Днепра, ул. Строителей, 23.

Консультацию можно получить дистанционно или обратившись к врачу.

Медицинская помощь оказывается по направлениям: хирургия, сосудистая хирургия, травматология, урология, андрология, нефрология, кардиология, неврология, пульмонология, гематология, гинекология, дерматология, функциональная диагностика.

Получить консультацию и записаться на прием к врачу можно по телефону: +38(066) 575 32 25.

График работы: с понедельника по пятницу (09:00 – 15:35).