Первое судно с зерном вышло из порта Одессы (ВИДЕО)

01.08.2022 11:00

Первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта. Об этом 1 августа сообщил в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Речь идет о судне RAZONI под флагом Сьерра-Леоне, которое следует в порт Триполи в Ливане.

"Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы. Украина является четвертым крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность ее вывоза через порты - это колоссальный успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.