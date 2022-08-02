В Украину прибыл глава ОБСЕ Збигнев Рау

02.08.2022 13:00

В Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау. Об этом говорится в сообщении польского председательства в ОБСЕ.

"Министр иностранных дел Польши, действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", - говорится в заявлении.