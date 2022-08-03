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Движение гражданского сопротивления анонсировало онлайн-митинг "Маріуполь - це Україна"

03.08.2022 15:00
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Движение гражданского сопротивления анонсировало онлайн-митинг "Маріуполь - це Україна"

Движение гражданского сопротивления «Желтая Лента» в партнерстве с городским советом города Мариуполь организует новый онлайн-митинг в рамках акции «Стоп референдум». Об этом сообщают организаторы акции.
"Встречаемся онлайн, чтобы все могли безопасно «собраться» в условиях войны. Даже украинцы с временно оккупированных территорий.
Место встречи - цифровая улица на странице в Instagram. Метр за метром отрисован Проспект Мира в Мариуполе.
Начинаем сегодня, конечное количество участников посчитаем 22 августа.
Мы хотим, чтобы украинцы в оккупации почувствовали поддержку Украины. Чтобы не сдались и не признали ни один псевдореферендум у себя дома. Мариуполь - это Украина! Донбасс - это Украина!" - говорится в сообщении.
Как присоединиться:

  1. Зайдите на страницу: https://www.instagram.com/mariupol.is.ua/
  2. Выберите изображение - любой фрагмент цифровой улицы
  3. Напишите под изображением: "Мариуполь - это Украина! Стоп референдум!"
  4. Распространите изображение в сториз, напишите: "Мариуполь - это Украина! Донбасс - это Украина! "и тегните страницу @mariupol.is.ua


Теги: Донбасс, Мариуполь, митинг, онлайн
 
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