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В ОП озвучили планы строительства многоквартирных домов для переселенцев
Строительство многоквартирных домов для переселенцев продлится 5-6 месяцев, стоимость составит около 700 долларов за кв.м. за меблированную квартиру. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время встречи с послами Германии, Чехии и Японии относительно участия их государств в восстановлении Украины.
"Это строительство в относительно безопасных областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и др. Всего 16 регионов. То есть строительство не только модульных, но и многоквартирных домов для людей, которые переехали с временно оккупированных территорий. Это должно быть комфортное жилье, где неподалеку есть школа, паркинги", - подчеркнул Тимошенко.
Он также добавил, что соответствующие площадки с подведенными коммуникациями уже выбраны.
Заместитель руководителя Офиса президента рассказал, что переселенцы смогут жить в этих квартирах, пока их регионы не будут деоккупированы. Когда они вернутся в свои собственные дома, эти помещения будут передавать украинским военным, правоохранителям и медикам, нуждающимся в жилье.
Теги: строительство, жилье, план, переселенцы
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