В Киеве провели акцию в память о погибших в Еленовке

06.08.2022 10:00

В Киеве состоялся забег в память об украинских военных, павших в результате теракта в Еленовке, и в поддержку остающихся в российском плену защитников завода "Азовсталь". Об этом сообщает Общественное.

Местом проведения забега стал Труханов остров. Участники стартовали у спуска с Пешеходного моста.

Участие в акции было бесплатным. Для коллективного забега предполагалась дистанция в 3 километра, однако по собственному желанию участники могли преодолевать более длинную или более короткую дистанцию или самостоятельный маршрут.

До начала забега для участников был проведен инструктаж по действиям при начале в Киеве воздушной тревоги. Также вблизи места старта организаторы развешали фото военных и плакаты, посвященные украинским бойцам.