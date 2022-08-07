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В МВД назвали самую безопасную область Украины

07.08.2022 15:00
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В МВД назвали самую безопасную область Украины

Только в одну область Украины не было прилетов с начала войны – это Черновицкая область. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает УП.
"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская была обстреляна 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не "прилетало", это Черновицкая область", - сказал он.



Теги: война, безопасность, Черновицкая область, обстрелы
 
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