Голливудская актриса Джессика Честейн приехала в Украину

08.08.2022 11:00

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн приехала в Украину, сообщает ТСН.

Она посетила Киев, разбомбленный российскими оккупантами Ирпень и детскую больницу "Охматдет".

Голливудская знаменитость также встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!", - отметил Зеленский.