Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В ОП озвучили актуальные потери ВСУ на фронте

09.08.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОП озвучили актуальные потери ВСУ на фронте

Потери ВСУ на фронте на данный момент составляют 30-50 человек ежедневно, что примерно в три-четыре раза меньше, чем в начале лета. Такие данные озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью BBC Украина.
"Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько гибнет людей, даст Генеральный штаб ВСУ", - отметил он.
Представитель ОП объяснил большие потери в начале июня переходом на второй этап войны, когда начиналась артиллерийская война и враг "засыпал" позиции ВСУ.
"Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация российской армии по всей линии фронта. И третье - наши уже приспособились к тактике российской армии и более мобильно, более эффективно обороняются", - пояснил он.



Теги: Россия, война, потери, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх