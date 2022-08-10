Северодонецкая многопрофильная больница переехала в Днепр

10.08.2022 12:00

Северодонецкая многопрофильная больница переехала в Днепр и уже принимает пациентов. Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко написал в Телеграме.

«На Днепропетровщину переехала Северодонецкая многопрофильная больница. Из временно оккупированного города перевезли 3 автомобиля скорой помощи и часть оборудования – среди прочего передвижной аппарат УЗИ и кардиограф», - отметил Тимошенко.

По его словам, уже обустроили амбулаторию для приема пациентов. Каждый день здесь обслуживают до 50 человек. В основном переселенцев. Работает кардиолог, гинеколог, хирург, травматолог и ЛОР.

Медики Северодонецкой городской многопрофильной больницы принимают пациентов в Днипре по адресу: проспект Александра Поля, 22.