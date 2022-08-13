Еще два судна с украинским продовольствием отправились по "зерновому коридору"

13.08.2022 12:00

Из украинского порта "Черноморск" сегодня, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что из украинского порта вышли следующие суда:

FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось в Искендерун;

THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправились в Текирдаг.