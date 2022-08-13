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Еще два судна с украинским продовольствием отправились по "зерновому коридору"

13.08.2022 12:00
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Еще два судна с украинским продовольствием отправились по "зерновому коридору"

Из украинского порта "Черноморск" сегодня, 13 августа, вышли еще два судна с украинским продовольствием. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что из украинского порта вышли следующие суда:
FULMAR S под флагом Барбадоса с 12 тысячами тонн кукурузы отправилось в Искендерун;
THOE под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника отправились в Текирдаг.



Теги: экспорт, судно, Черное море, зерно
 
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