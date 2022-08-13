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В ОП презентовали план строительства жилья для переселенцев
13.08.2022 14:00
В Украине будут построены квартиры для переселенцев в 16 областях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, план строительства жилья для переселенцев разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро и уже подготовлена соответствующая документация.
Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины – по 2 тысячи квартир в каждом регионе.
Теги: строительство, жилье, план, переселенцы
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