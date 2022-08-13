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В Запорожской области разоблачили коррупционную схему пересечения линии разграничения
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему незаконного обогащения в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен. В мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. Согласно ему украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки. Но отдельные "делки" Запорожской ОВА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за "скорое" и положительное рассмотрение таких заявок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса.
"Сегодня, 13 августа, работники ГБР провели более 20 обысков в Запорожской ОВА, городском совете, правоохранительных органах области, в том числе у лиц, которые могут быть причастны к этой преступной схеме. Среди прочего следователи ГБР задержали одного из посредников "на горячем" в момент передачи средств на сумму 1 400 дол. США за "положительное" рассмотрение заявления лица", - добавили в ГБР.
Теги: коррупция, Запорожская область, разоблачение, линия разграничения
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