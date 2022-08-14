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Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами
14.08.2022 09:00
Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали в оккупированном Крыму с поддельными документами. Об этом пишет российский Тelegram-канал "Сеятель ветра".
Канал опубликовал фото Гиркина и его паспорта на имя Сергея Рунова, по которому экс-командир боевиков "ДНР" пытался проехать через Крым. Документ был выдан в 2015 году.
Как заявил соратник Гиркина Александр Жучковский, Стрелков "действительно пытался попасть на фронт, но был задержан в Крыму".
Жучковский уверяет, что "никаких политических целей Стрелков не ставил и наводить смуту в Новоросии не собирался", а то, что он не может попасть на фронт — "большое политическое преступление".
Теги: Крым, задержание, Гиркин
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