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В Сумах заработал хаб для переселенцев из Луганщины

14.08.2022 17:00
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В Сумах заработал хаб для переселенцев из Луганщины

Сегодня, 14 августа, в Сумах заработал гуманитарный хаб для переселенцев из Луганщины. Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Координационном центре наши ВПЛ смогут получить психологическую, правовую, впоследствии и гуманитарную помощь. А самое главное - это станет центром луганского сообщества на Сумщине. Планируем проводить здесь различные мероприятия, которые помогут людям адаптироваться на новом месте", - отметил он.
Адрес центра: г.Сумы, ул. Першотравнева 29, офис 2.



Теги: Сумы, гуманитарная помощь, переселенцы, Луганщина
 
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