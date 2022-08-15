Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию

15.08.2022 16:00

Верховная Рада поддержала продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 суток до 21 ноября 2022 года.

По словам Железняка, по обеим вопросам "За" проголосовали 328 депутатов.