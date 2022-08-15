Укрзализныця предупредила об отставании от графика нескольких поездов

15.08.2022 12:00

Укрзализныця сообщает о задержках ряда поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания отдельных участков.

Поезд №2 Ивано-Франковск - Харьков задерживается на 1 час 50 мин.

Поезд №259 Ивано-Франковск - Сумы курсирует с задержкой 1 час 30 мин.

С задержкой на 2 часа 11 минут отправился поезд №732 Киев - Запорожье, ожидавший пассажиров на пересадку.

Задержана отправка поезда №715 Киев - Перемышль на 35 мин.

Задерживаются рейсы поездов №701 Киев - Винница на 1 час 33 мин, №722 Киев - Харьков на 47 мин и №36 Одесса - Перемышль на 1 час 9 мин.

Также задерживаются пригородные поезда фастовского направления.