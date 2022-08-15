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В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"

15.08.2022 11:00
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В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"

В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Телеграм.
"Сегодня для жителей Херсонщины, решивших эвакуироваться с временно оккупированных территорий, в Запорожье работает хаб для переселенцев. Сейчас для херсонцев единственный путь выехать из временной оккупации - дорога на Запорожье. Ежедневно в город приезжают сотни жителей области, которые спасаются от оккупантов. Это наши люди, нуждающихся в помощи и поддержке. В транзитном хабе "Я - Херсон" жители области могут получить ночлег, горячую еду, принять душ, также им окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую", - отметил он.
Янушевич поблагодарил за помощь херсонцев, вице-премьер-министра Ирину Верещук и председателя Запорожской ОВА Александра Старуху. Также благодарю благотворителей, которые присоединились к работе хаба - Агентству ООН по делам беженцев в Украине, Nova Ukraine, Daar foundation, ОО "Региональный центр устойчивого развития", СТК "Хорт", Like Bus, Каритас Украина, Unicef medical center, фонды " Бок о бок", "Берегиня", "Доброе дело" и 9 роддом города Запорожья.



Теги: Запорожье, Херсон, центр, открытие, переселенцы
 
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