- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"11:00
- В Сумах заработал хаб для переселенцев из Луганщины17:00
- В Ирпене открыли модульный городок для потерявших жилье13:00
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами09:00
- В Запорожской области разоблачили коррупционную схему пересечения линии разграничения16:00
- В ОП презентовали план строительства жилья для переселенцев14:00
- Еще два судна с украинским продовольствием отправились по "зерновому коридору"12:00
- Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины17:00
- Северодонецкая многопрофильная больница переехала в Днепр12:00
- В оккупированном Крыму показали последствия взрывов на аэродроме "Саки" (ВИДЕО)10:00
В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"
В Запорожье заработал хаб для переселенцев из Херсона. Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич в Телеграм.
"Сегодня для жителей Херсонщины, решивших эвакуироваться с временно оккупированных территорий, в Запорожье работает хаб для переселенцев. Сейчас для херсонцев единственный путь выехать из временной оккупации - дорога на Запорожье. Ежедневно в город приезжают сотни жителей области, которые спасаются от оккупантов. Это наши люди, нуждающихся в помощи и поддержке. В транзитном хабе "Я - Херсон" жители области могут получить ночлег, горячую еду, принять душ, также им окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую", - отметил он.
Янушевич поблагодарил за помощь херсонцев, вице-премьер-министра Ирину Верещук и председателя Запорожской ОВА Александра Старуху. Также благодарю благотворителей, которые присоединились к работе хаба - Агентству ООН по делам беженцев в Украине, Nova Ukraine, Daar foundation, ОО "Региональный центр устойчивого развития", СТК "Хорт", Like Bus, Каритас Украина, Unicef medical center, фонды " Бок о бок", "Берегиня", "Доброе дело" и 9 роддом города Запорожья.
Теги: Запорожье, Херсон, центр, открытие, переселенцы
- В Донецкой области прорубили окно в Европу
- Дела газовые: вместо вентиля топор
- В Мариуполе открылся центр массовой вакцинации от COVID-19 (ВИДЕО)
- В Мариуполе открыли Израильский культурный центр
- Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной08:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В оккупированной Головке cгорел склад на территории химзавода «Стирол»10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Три человека стали жертвами ракетного удара по Краматорску08:00
- Российские оккупанты разграбили офис ФК "Мариуполь"15:00
- В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"13:00
- Порошенко на Донетчине передал 11 бронемашин защитникам Украины12:00
- В Запорожье заработал гуманитарный центр для переселенцев "Я - Херсон"11:00
- В СНБО опубликовали перечень чат-ботов для борьбы с оккупантами10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной08:00
- В Сумах заработал хаб для переселенцев из Луганщины17:00
- В Латвии предлагают аннулировать визы россиянам, поддерживающим войну с Украиной15:00
- В Ирпене открыли модульный городок для потерявших жилье13:00
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение11:00
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Як грати в ігрові автомати для початківців17:00
- План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують13:00
- Переселенці з Донеччини організували родинний пікнік у Хмельницькому17:00
- В Курахово два человека погибли в результате ракетного удара
- В оккупированном Старобельске взорвали "начальника МРЭО"
- Введен новый порядок выезда на оккупированную территорию Украины
- Дмитрий Медведев посетил ОРДЛО
- Гиркина задержали в Крыму с поддельными документами
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В ОРДО до конца года отменили плату за водоснабжение
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Российские оккупанты разграбили офис ФК "Мариуполь"