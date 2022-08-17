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В Днепре задержали двух продавцов гуманитарной помощи
При процессуальном руководстве Левобережной окружной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении двум жителям г. Днепра по факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи во время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины.
Волонтеры благотворительного фонда наладили механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от Республики Польша. Они систематически наживались на продаже продуктов питания и товарах личной гигиены, ввезенных для бойцов Вооруженных сил Украины на территории Днепра. Для хранения гуммпомощи мужчины арендовали складские помещения, а в дальнейшем ее продавали.
Правоохранители задокументировали продажу гуманитарной помощи – продуктов питания на сумму 850 тыс гривен.
Все участники задержаны. Во время проведения обысков по месту жительства, в автомобилях и арендованных складах задержанных обнаружено и изъято 6 тонн продуктов питания, средств гигиены, компьютерной техники, мобильных телефонов, денежных средств на сумму почти 2 млн грн.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения - содержания под стражей.
Теги: продавец, прокуратура, Днепр, гуманитарная помощь, задержание
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