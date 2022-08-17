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В МВД опубликовали статистику по выявленным коллаборантам

17.08.2022 10:00
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В МВД опубликовали статистику по выявленным коллаборантам

После вторжения российской армии на территорию Украины больше всего случаев коллаборационной деятельности зафиксировано в Луганской области – 174. Об этом сказала пресс-секретарь МВД Алена Матвеева, сообщает Укринформ.
"Немного статистики по областям именно по коллаборационной деятельности. Больше всего зарегистрировано в ЕРДР по статье 111-1 УКУ следственными подразделениями в Луганской области – 174 случая, Херсонской – 140, город Киев – 118, Донецкой – 106, Киевской – 84, Житомирской – 73, Сумской – 66, Запорожской – 64", – отметила она.



Теги: статистика, МВД, коллаборационизм
 
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