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Генсек ООН приехал в Одессу
19.08.2022 17:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу, 19 августа, прибыл с визитом в Одессу, сообщает Суспильне.
Гутерриш посетил Одесский порт, из которого экспортируется зерно в рамках стамбульського соглашения.
"Очень грустно видеть, как значительные мощности этого крупного порта не используются полностью. Мне грустно, потому что не реализуется тот потенциал, который этот порт, этот город имеет для вашей страны, для вашего региона. Я надеюсь, что скоро смогу вернуться и увидеть, что все терминалы загружены и что в городе кипит жизнь", - отметил он.
Теги: Одесса, визит, ООН, порт, Гутерриш
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