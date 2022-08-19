СБУ задержала на Донетчине двух российских агентов

19.08.2022 15:00

В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов на востоке нашего государства сотрудники Службы безопасности задержали двух российских агентов. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Среди задержанных – гражданин РФ, который еще 5 лет назад проходил срочную службу в Костроме. Его ФСБ перебросила в Украину для проведения разведывательно-подрывной деятельности под видом мирного жителя Донецкой области. Разоблачили его на территории Дружковки.

Второго агента контрразведка СБУ разоблачила в городе Белицкое Донецкой области. Он "отчитывался" оккупантам относительно маршрутов перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрениях в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.