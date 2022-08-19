Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи во Львове

19.08.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи во Львове

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антонио Гутерришем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове стороны обсудили в первую очередь ситуацию на ЗАЭС, отношение РФ к пленным и зерновую инициативу. Об этом рассказал глава Украинского государства в ходе видеообращения в четверг, 18 августа.
Что касается происходящего на ЗАЭС, то Зеленский заявил собеседникам, что "Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции".
"Мир имеет силу, чтобы это обеспечить", - подчеркнул он.
Также украинский лидер призвал генсека ООН применить все возможности организации, чтобы обеспечить выполнение РФ всех норм международного права в отношении пленных.
"Мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", - добавил президент.
Наконец, стороны в ходе обсуждения признали, что результат зерновой инициативы есть, и уже ощущается, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. При этом Зеленский настаивает на расширении масштабов экспорта украинских зерновых.



Теги: переговоры, Эрдоган, Зеленский, Гутерриш
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх