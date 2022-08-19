Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи во Львове

19.08.2022 08:00

В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антонио Гутерришем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове стороны обсудили в первую очередь ситуацию на ЗАЭС, отношение РФ к пленным и зерновую инициативу. Об этом рассказал глава Украинского государства в ходе видеообращения в четверг, 18 августа.

Что касается происходящего на ЗАЭС, то Зеленский заявил собеседникам, что "Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции".

"Мир имеет силу, чтобы это обеспечить", - подчеркнул он.

Также украинский лидер призвал генсека ООН применить все возможности организации, чтобы обеспечить выполнение РФ всех норм международного права в отношении пленных.

"Мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", - добавил президент.

Наконец, стороны в ходе обсуждения признали, что результат зерновой инициативы есть, и уже ощущается, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. При этом Зеленский настаивает на расширении масштабов экспорта украинских зерновых.