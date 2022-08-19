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Зеленский рассказал о результатах трехсторонней встречи во Львове
В ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского с генсеком ООН Антонио Гутерришем и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове стороны обсудили в первую очередь ситуацию на ЗАЭС, отношение РФ к пленным и зерновую инициативу. Об этом рассказал глава Украинского государства в ходе видеообращения в четверг, 18 августа.
Что касается происходящего на ЗАЭС, то Зеленский заявил собеседникам, что "Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции".
"Мир имеет силу, чтобы это обеспечить", - подчеркнул он.
Также украинский лидер призвал генсека ООН применить все возможности организации, чтобы обеспечить выполнение РФ всех норм международного права в отношении пленных.
"Мы обсудили направление миссии по установлению фактов в Еленовке. Полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена", - добавил президент.
Наконец, стороны в ходе обсуждения признали, что результат зерновой инициативы есть, и уже ощущается, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. При этом Зеленский настаивает на расширении масштабов экспорта украинских зерновых.
Теги: переговоры, Эрдоган, Зеленский, Гутерриш
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