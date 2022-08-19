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Зеленский утвердил мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон от 29 июля 2022 г. №2479-IX "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления", запрещающий увеличивать тарифы на тепло и горячую воду для населения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей. Таким образом, тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.
Кроме этого, документом предусмотрены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.
Теги: закон, мораторий, коммунальные услуги, тарифы, Зеленский
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