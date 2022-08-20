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Карантин в Украине продлен до конца года

20.08.2022 08:00
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Карантин в Украине продлен до конца года

Правительство Украины решило продлить до конца года карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу, 19 августа, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Также до 31 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты по всей территории Украины.



Теги: карантин, Кабмин, COVID-19
 
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