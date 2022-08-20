Карантин в Украине продлен до конца года

20.08.2022 08:00

Правительство Украины решило продлить до конца года карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу, 19 августа, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Также до 31 декабря продлен режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты по всей территории Украины.