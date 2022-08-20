На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

20.08.2022 17:00

В Киеве на Крещатике накануне празднования Дня независимости выставили уничтоженную российскую военную технику. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На главной улице столицы выставлены танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".