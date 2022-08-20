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На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники
20.08.2022 17:00
В Киеве на Крещатике накануне празднования Дня независимости выставили уничтоженную российскую военную технику. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На главной улице столицы выставлены танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".
Теги: техника, выставка, Крещатик, оккупанты
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