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На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

20.08.2022 17:00
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На Крещатике устроили "парад" уничтоженной российской техники

В Киеве на Крещатике накануне празднования Дня независимости выставили уничтоженную российскую военную технику. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На главной улице столицы выставлены танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".



Теги: техника, выставка, Крещатик, оккупанты
 
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