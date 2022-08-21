В очереди на выезд из оккупации умерла женщина

21.08.2022 15:00

21 августа в автомобильной очереди в Васильевке умерла женщина, пытавшаяся выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил Мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Еще одну жизнь унесли рашисты, не пропускающие по несколько дней эвакуационные колонны с оккупированных территорий в Запорожье.

Сегодня в очереди автомобиля в Васильевке погибла женщина. Вместе с почти 4 тысячами людей она пыталась выехать из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Однако не выдержала ожидания в бесчеловечных условиях, которые враг создал на своих блокпостах

Число смертей, зафиксированных в эвакуационных колоннах, уже превысило десяток. Однако оккупантов это не смущает - каждый день они издеваются над нашими людьми, желающими убежать от "русского мира"", - говорится в сообщении.