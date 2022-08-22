Укрзализныця просит пассажиров перенести запланированные на 23-25 августа поездки в Харьков

22.08.2022 10:00

Укрзализныця просит отказаться от поездок в Харьков на 23-25 августа из-за усиления в городе комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзализныця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", - говорится в сообщении.

Также пригородные и региональные рейсы из Харькова в День независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.