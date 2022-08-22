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Укрзализныця просит пассажиров перенести запланированные на 23-25 августа поездки в Харьков

22.08.2022 10:00
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Укрзализныця просит пассажиров перенести запланированные на 23-25 августа поездки в Харьков

Укрзализныця просит отказаться от поездок в Харьков на 23-25 августа из-за усиления в городе комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
"В связи с введением комендантского часа в Харьковской области с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа, Укрзализныця по соображениям безопасности призывает пассажиров перенести поездку из/в Харьков в указанные даты", - говорится в сообщении.
Также пригородные и региональные рейсы из Харькова в День независимости будут отменены, а поезда дальнего сообщения будут обеспечивать критически необходимые перевозки в регионе.



Теги: Харьков, Укрзализниця, комендантский час, поезда
 
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