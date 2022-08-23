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Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев
23.08.2022 12:00
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев, где намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия польского президента, пишет "Европейская правда".
"В ходе визита состоятся двусторонние переговоры между президентами и делегациями по ситуации в Украине, поддержке в военно-экономической и гуманитарной сферах, двустороннему сотрудничеству", - говорится в сообщении.
Также польский лидер примет участие во втором саммите Крымской платформы, который состоится сегодня и соберет представителей около 60 стран.
Теги: президент, Киев, визит, Польша
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