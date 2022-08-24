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Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)

24.08.2022 12:00
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Зеленский поздравил украинцев с Днем незавсимости (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский заявил, что за последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и себя. Видео поздравления украинцев с Днем независимости опубликовала пресс-служба главы государства.
"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов "с Днем независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем независимости, Украина!" - подчеркнул Зеленский.
По его словам, теперь страна точно знает, "кто действительно брат и друг, а кто даже не случайный знакомый". Одновременно "весь мир узнал, кто такие украинцы".
"Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью - сохранения независимости и победы Украины!", - подытожил Зеленский.



Теги: поздравление, День Независимости, Зеленский
 
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