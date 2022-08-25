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22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино
25.08.2022 08:00
Во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 22 человека погибли, еще около 50 ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.
"Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН", - сказал он.
Теги: Днепропетровская область, станция, ракетный удар, погибшие
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