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22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино

25.08.2022 08:00
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22 человека погибли во время ракетного удара по ж/д станции Чаплино

Во время ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино на Днепропетровщине 22 человека погибли, еще около 50 ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.
"Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших может увеличиться. Так мы живем каждый день. Так Россия подготовилась к этому заседанию Совбеза ООН", - сказал он.



Теги: Днепропетровская область, станция, ракетный удар, погибшие
 
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