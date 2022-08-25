Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов

25.08.2022 11:00

Воздушная тревога в День Независимости Украины длилась от 3 до 14 часов в разных регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Самые длинные тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях.

При этом сигналы тревоги 24 августа включались от 6 раз в западных областях Украины до 12 в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сирены звучали в День Независимости 7 раз.