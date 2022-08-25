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На Львовщине завершили ремонт общежития для переселенцев

25.08.2022 15:00
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На Львовщине завершили ремонт общежития для переселенцев

В общежитии, подведомственном Дрогобычскому городскому совету на Львовщине, обустроили 32 комнаты для переселенцев, рассчитанных для 150 человек. Об этом сообщила Львовская ОВА
На объекте выполнили следующие работы:
- замена покрытия крыши;
- заменили внутренние инженерные сети (водоснабжение, водоотвод, электроснабжение, вентиляцию);
- установили энергосберегающие металлопластиковые окна;
- внутренние отделочные работы (штукатурные работы помещений, устройство потолков и полов, облицовочной плитки в помещениях санузлов и кухонь);
- утепление фасада;
- благоустройство территории.
Реконструкцию провели со второго по пятый этажи.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в рамках визита совместно с первым заместителем Андреем Годиком, мэром Дрогобыча Тарасом Кучмой и президентом польского города Битам Мариушем Волошем вручили ключи от комнат переселенцам. Жить здесь они могут уже с сегодняшнего дня. В течение двух недель доставят необходимую мебель.
"Спасибо всем, кто приобщился к быстрому ремонту в этих общежитиях. За меблировку для комнат и бытовую технику отдельная благодарность организации Шона Пенна «CORE Response», World Vision International, Малопольскому воеводству Республики Польша и Польскому гостиничному холдингу", - подчеркнул глава области.



Теги: ремонт, Львовская область, общежитие, переселенцы
 
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