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Верещук назвала регионы для второго этапа обязательной эвакуации

27.08.2022 08:00
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Верещук назвала регионы для второго этапа обязательной эвакуации

Обязательную эвакуацию, кроме Донецкой области, планируют объявить на части территорий Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.
"Харьковская, Запорожская, Николаевская (в очереди на обязательную эвакуацию – ред.).
…Я не говорю обо всем регионе, но некоторые части будут нуждаться в обязательной эвакуации, и мы к ней тоже готовимся", - сказала она.
Верещук напомнила, что во время обязательной эвакуации государство бесплатно обеспечивает транспортировку, проживание, питание и медицинские услуги.
"Все, что нужно людям, чтобы пережить зиму, у них будет, и будет бесплатно", - заверила она.
Также вице-премьер напомнила о выплатах для жителей областей, из которых проводится эвакуация.
"Если это обязательная эвакуация, 2200 грн на каждого человека сразу по прибытии поезда или другого транспортного средства, используемого при эвакуации. А также 2000 грн на каждого взрослого человека, 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью", - сказала она.



Теги: эвакуация, область, Верещук
 
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