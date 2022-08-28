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Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)

28.08.2022 15:00
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Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук приехал в Славянск. Об этом он сообщил в своем Facebook.
"В Славянске сейчас жара", - подписал он своё видеообращение с Соборной площади города.



Теги: Донбасс, Славянск, Вакарчук
 
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