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В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация

29.08.2022 17:00
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В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация

Средства массовой пропаганды РФ сообщают, что в Новой Каховке в Херсонской области объявили эвакуацию, в городе работают сирены, передает ТСН.
"В городе объявлена эвакуация с рабочих мест, люди идут в убежища, но работа по подготовке школ продолжается", — сказал так называемый глава администрации города.



Теги: Новая Каховка, эвакуация, оккупанты
 
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