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Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев

30.08.2022 15:00
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Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев

31 августа (среда) в 14.00 состоится новый рандомный отбор по программе «Ипотека для переселенцев под 3%», об этом сообщил Руслан Калинин, директор Департамента жилищной политики и благоустройства в Минрегионе.
Планируется отобрать 500 кандидатов на получение льготного кредита.
Калинин поблагодарил Госмолодежье жилье за продолжение реализации программы даже в условиях военного положения и пожелал успеха всем кандидатам.
Трансляция отбора в режиме реального времени: https://youtu.be/mDQG4nif-1s.



Теги: ипотека, переселенцы, отбор
 
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