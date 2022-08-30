Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев

30.08.2022 15:00

31 августа (среда) в 14.00 состоится новый рандомный отбор по программе «Ипотека для переселенцев под 3%», об этом сообщил Руслан Калинин, директор Департамента жилищной политики и благоустройства в Минрегионе.

Планируется отобрать 500 кандидатов на получение льготного кредита.

Калинин поблагодарил Госмолодежье жилье за продолжение реализации программы даже в условиях военного положения и пожелал успеха всем кандидатам.

Трансляция отбора в режиме реального времени: https://youtu.be/mDQG4nif-1s.