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Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС

31.08.2022 11:00
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Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Об этом сообщает Укринформ.
"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - заявил гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.
По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.



Теги: МАГАТЭ, миссия, ЗАЭС
 
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