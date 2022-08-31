Последние новости раздела
- Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС11:00
- Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев15:00
- Полиция раскрыла схему хищения $580 тысяч в Минобороны12:00
- В оккупированной Новой Каховке объявлена эвакуация17:00
- В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева10:00
- Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)15:00
- Верещук назвала регионы для второго этапа обязательной эвакуации08:00
- В Минобороны назвали общее количество высокоточных РСЗО, полученных ВСУ17:00
- На Львовщине завершили ремонт общежития для переселенцев15:00
- Длительность воздушных тревог в День Независимости достигала 14 часов11:00
Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС
31.08.2022 11:00
Миссия Международного агентства по атомной энергии направилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Об этом сообщает Укринформ.
"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию, насколько это возможно", - заявил гендиректор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.
По словам Гросси, миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и составить отчет по итогам поездки. Организация также намерена установить на станции постоянное представительство.
Теги: МАГАТЭ, миссия, ЗАЭС
Читайте также:
- "Это вопрос не лечения": новое об оформлении больничных листов и визитах врача
- Польза от "живых" йогуртов - правда или миф?
- Как диагностировать болезнь по языку
- У парализованных людей появилась надежда
- Циркулярку в дело: девушка намерено искалечила себя ради страховки (ВИДЕО)
- Мобильная бригада доедет до глубинки
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов08:00
- "Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)15:00
- Часть Славянска обесточена в результате обстрела11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск11:00
- Миссия МАГАТЭ выехала из Киева на ЗАЭС11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- В Мариуполе произошел "голодный бунт" - мэрия09:00
- Умер экс-президент СССР Михаил Горбачев08:00
- Хакеры взломали "Радио Крым" и включили Гимн Украины17:00
- Завтра состоится очередной отбор кандидатур ипотеки для переселенцев15:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Полиция раскрыла схему хищения $580 тысяч в Минобороны12:00
- Российские оккупанты обстреляли базу Красного Креста в Славянске11:00
- В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке10:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- Як не стати жертвою російських фейків: поради експертів17:00
- Навчання під час війни: чого очікувати школярам і їхнім батькам17:00
- Переваги бездепозитних бонусів за реєстрацію в казино України у 202214:00
- Все, что вы должны знать о сайтах онлайн-казино18:00
- Российские оккупанты ночью обстреляли Славянск и Краматорск
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Путин издал два указа по украинским беженцам
- "Азов" объявил набор добровольцев (ВИДЕО)
- Святослав Вакарчук приехал в Славянск (ВИДЕО)
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева
- Часть Славянска обесточена в результате обстрела
- В Мариуполе подорвали патруль оккупантов