Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября

01.09.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Переселенцы могут подать повторное заявление на выплаты до 1 октября

Все внутренние переселенцы, которые пытались оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", но не получили ее, имеют возможность до 1 октября оформить заявление повторно. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«Для этого нужно до 1 октября этого года прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление. Или отправить такое заявление по почте. При этом следует отметить, в частности, номер банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя и подтвердить факт представления через "Дію" предыдущего заявления, которое было еще весной (например, скриншот)», - отметили в ведомстве.
В течение 10 дней со дня поступления заявления помощь должна быть назначена.



Теги: выплаты, переселенцы, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх