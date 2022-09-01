Верещук анонсировала увеличение выплат за размещение ВПЛ

01.09.2022 11:00

С 1 октября украинцы, приютившие в своих домах ВПЛ, будут получать около 900 грн в месяц на каждого переселенца. Сейчас это 450 грн. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Состоялось завершающее совещание по этому поводу. Действительно, с 1 октября тем людям, которые будут предоставлять убежище нашим внутриперемещенным лицам, за каждого человека будет выплачиваться 900 гривен. Сейчас это 450 грн. На отопительный сезон за каждого человека будет дополнительно 900 грн», — сказала Верещук.