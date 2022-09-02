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Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС

02.09.2022 08:00
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Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Завершаем наш долгожданный визит на Запорожскую АЭС. Я только что завершил первый обзор ключевых зон, которые мы хотели увидеть в этом первом подходе ко всему объекту. Конечно, здесь еще многое нужно сделать. Моя команда остается. И самое важное: мы устанавливаем длительное присутствие МАГАТЭ здесь", - сказал Гросси.
Большинство инспекторов миссии Международного агентства по атомной энергии, включая Гросси, покинули Запорожскую атомную электростанцию после визита в четверг. На станции осталось 5 сотрудников организации.



Теги: МАГАТЭ, миссия, ЗАЭС
 
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