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Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам
Правительство Украины приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.Об этом сообщает Офис Омбудсмена.
Нововведения предусматривают оказание помощи ВПЛ с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором громада, откуда переместилось лицо, включена в перечень тергромад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании).
Отмечается, что ГП Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины автоматически, без повторного обращения лиц, начисляет помощь при включении тергромады в указанный перечень тергромад, который дважды в месяц утверждается приказом Минреинтеграции.
Этими изменениями предусмотрено и назначение помощи органом соцзащиты населения в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления о помощи.
В случае изменения ВПЛ места учета и неполучения пособия на проживание по предыдущему месту жительства/пребывания, выплата назначается по последнему месту учета.
"Изменениями также урегулированы вопросы предоставления возможности на получение помощи ВПЛ, имеющие право и заявления которых были поданы через средства Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія) до 30 апреля 2022 года и не были полностью им сформированы или находились в обработке" , – проинформировали в Офисе Омбудсмена.
По данным ведомства, для этого ВПЛ могут обратиться лично или почтой в орган соцзащиты населения и подать до 1 октября текущего года по установленной форме заявление на выплату с указанием, в частности, номера банковского счета (по стандарту IBAN) или персональных данных получателя.
"Одновременно необходимо дополнительно предоставить информацию, хранящуюся на носителях, что подтверждает факт подачи заявления через Портал Дія (например, скриншот). В свою очередь Минцифры предоставит Минсоцполитики перечни ВПЛ, имеющие право на помощь. Перечни будут направлены в разрезе районов и городов, где такие лица первично подавали документы через Портал Дія", - заявили в Офисе.
По информации ведомства, этими изменениями также было определено, что помощь на проживание не будет предоставляться переселенцам, которые были взяты на учет до 24 февраля 2022 года, за исключением ряда лиц. К этой категории лиц, как уточняется, относятся граждане, получавшие ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату ЖКУ, и повторно переместились с временно захваченной Россией территории, с территории общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящиеся во временной оккупации, оцеплении или блокировании после 24 февраля 2022 года.
Теги: Кабмин, выплаты, переселенцы
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