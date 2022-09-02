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Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе
02.09.2022 11:00
Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы государства.
Так, президент постановил образовать:
- Добропольскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Мирноградскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Покровскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области;
- Селидовскую городскую военную администрацию Покровского района Донецкой области.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Теги: Донбасс, указ, военно-гражданские администрации, Зеленский
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