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Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ

02.09.2022 15:00
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Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ

Президент Владимир Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу. Глава государства подписал соответствующий указ №621/2022.
Зеленский отменил свои предыдущие указы о создании делегации и назначении членов этой делегации.
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях была создана в 2014 году как инструмент для согласования мероприятий в рамках "минских договоренностей" и реализации решений Нормандского формата. В ней работали делегации Украины и России при посредничестве ОБСЕ.



Теги: Донбасс, указ, делегация, ТКГ, Зеленский
 
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