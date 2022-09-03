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"Укрзализныця" предлагает жителям Крыма бесплатную эвакуацию

03.09.2022 16:00
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"Укрзализныця" предлагает жителям Крыма бесплатную эвакуацию

АО "Укрзализныця" предлагает жителям временно оккупированного Крыма воспользоваться эвакуационными рейсами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Об этом в Телеграме сообщает председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.
"Мы запускаем программу эвакуации граждан Украины, проживающих в Крыму. Они смогут воспользоваться эвакуационными поездами из Запорожья, Кривого Рога и Одессы. Бесплатный проезд, горячее питание в дороге, бесплатная медицинская помощь, «подъемные» от Укрпочты и забота наших железнодорожников", - говорится в сообщении.



Теги: Крым, Укрзализниця, эвакуация
 
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