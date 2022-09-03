ВСУ сбили пять ракет, летевших на Днепр

03.09.2022 10:00

В ночь на субботу украинским военным удалось сбить все пять ракет, которые летели на Днепр. Об этом утром 3 сентября сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь была очень громкой…Россияне атаковали область крылатыми ракетами, Градами и тяжелой артиллерией… В Днепровском районе ВСУ все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр. Падение обломков повлекло несколько пожаров. Пламя огнеборцы уняли. Никто не пострадал", – рассказал он.