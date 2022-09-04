Вернувшимся из-за границы украинским беженцам предлагают денежную помощь на возобновление бизнеса

04.09.2022 13:00

Украинцы, которые из-за войны выехали за границу, но хотят вернуться, могут получить ежемесячные выплаты в сумме 18 тысяч гривен.

Программа денежной помощи будет действовать с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года. Она предусмотрена программой Vidnova Fellowship Ukraine в партнерстве с ОО Інша Освіта.

На выплаты могут рассчитывать граждане, которые:

- были вынуждены уехать в другую европейскую страну после 22 февраля, однако этой осенью хотят вернуться в Украину;

- планируют дальше создавать добавленную стоимость в своем секторе и культивировать опыты, привезенные из-за границы;

- ищут поддержки в возобновлении своей деятельности или переосмыслении того, чем хотят заниматься, вернувшись в Украину;

- нуждаются в круге новых партнеров и единомышленников в Украине, которые понимают опыт вынужденной миграции.

В первую очередь это будут лица, работающие в следующих секторах:

- культурный менеджмент;

- художественные проекты;

- неформальное образование;

- социальные инновации и социальное предпринимательство;

- защита прав человека;

- медиа;

- экология и охрана окружающей среды.

Желающим принять участие в программе, нужно до 10 сентября заполнить специальную форму на сайте организации и указать:

- ФИО;

- телефонный номер;

- электронную почту;

- в каком городе жили до войны и в какую страну переехали с началом войны;

- в каком городе планируете жить по возвращении в Украину;

- рассказать о себе и избрать сферу деятельности.