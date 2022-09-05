НБУ увеличил квоту банков на продажу валюты населению

05.09.2022 15:00

Национальный банк Украины разрешил банкам с 6 сентября продавать больше валюты населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.

"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.