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НБУ увеличил квоту банков на продажу валюты населению
05.09.2022 15:00
Национальный банк Украины разрешил банкам с 6 сентября продавать больше валюты населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него.
"По оценкам Национального банка, расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка и не окажет существенного влияния на международные резервы Украины", - говорится в сообщении.
Теги: НБУ, продажа, валюта
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